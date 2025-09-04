PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (Kreis Pinneberg) - Durchsuchungsmaßnahmen in Gaststätte führen zum Auffinden von Beweismitteln und hohen Sachwerten

POL-SE: Schenefeld (Kreis Pinneberg) - Durchsuchungsmaßnahmen in Gaststätte führen zum Auffinden von Beweismitteln und hohen Sachwerten
  • Bild-Infos
  • Download

Schenefeld (Pinneberg) (ots)

Am Dienstag (02.09.2025) durchsuchten Polizeikräfte eine Gaststätte in der Straße Parkgrund sowie eine Wohnanschrift im Stadtgebiet Schenefeld, um den Verdacht des illegalen Glücksspiels nachzugehen. Es konnten umfangreiche Beweismittel und hohe Sachwerte sichergestellt werden.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt gegen den Gaststättenbetreiber ein Strafverfahren mit dem Verdacht der unerlaubten Veranstaltung von Glücksspielen. Nach Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe erließ eine Richterin beim Amtsgericht Itzehoe Durchsuchungsbeschlüsse für die Räumlichkeiten der Gaststätte sowie der privaten Wohnung des Beschuldigten, ein griechischer Staatsbürger. Der Beschluss wurde am Dienstagmorgen mit Unterstützung von Polizeikräften des Reviers Pinneberg und Mitarbeitern der Stadt Schenefeld vollstreckt.

Im Rahmen der Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte umfangreiche Beweismittel in Bezug auf illegal durchgeführtes Glücksspiel fest, u. a. konnten fünf Spielgeräte und ein Wettterminal sichergestellt werden. Zudem befanden sich Goldmünzen und Bargeld im Gesamtwert eines sechsstelligen Eurobetrags in den Wohnräumen des Beschuldigten. Die Herkunft der Sachwerte konnte bisher nicht geklärt werden, weshalb diese zunächst für das weitere Verfahren beschlagnahmt wurden.

Der Mann wird sich nun weiter in dem genannten Strafverfahren verantworten müssen. Die Ordnungsbehörde stellte darüber hinaus noch mehrere gewerberechtliche Verstöße in der Gaststätte fest und leitete die entsprechenden Ordnungswidrigkeiten ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 13:29

    POL-SE: A 23/AS Pinneberg Nord Richtung Hamburg - Polizei beendet Trunkenheitsfahrt

    Pinneberg (ots) - Am Mittwoch (03.09.2025) hat die Polizei auf der Autobahn A 23 zwischen den Anschlussstellen Lägerdorf und Pinneberg Nord eine Trunkenheitsfahrt beendet. Gegen 14:15 Uhr erhielt die Polizei durch aufmerksame Zeugen Kenntnis über einen schwarzen VW Caddy, welcher auf der A 23 auf Höhe der Anschlussstelle Elmshorn in Richtung Hamburg in auffälliger ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 15:19

    POL-SE: Boostedt - Kriminalpolizei sucht Hinweise nach Diebstahl in Einfamilienhaus

    Boostedt (ots) - Am Dienstagmorgen (02.09.2025) ist es in der Latendorfer Straße zu einem Diebstahl in einem Einfamilienhaus gekommen. Die Geschädigte entdeckte die Täter, die anschließend über ein rückwärtig gelegenes Feld flüchteten. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei kehrte die Bewohnerin gegen 07:00 Uhr nach kurzer Abwesenheit zu ihrem Haus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren