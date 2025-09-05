Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hasloh - Täter brechen Geldautomaten auf: Polizei sucht Zeugen!

Hasloh (ots)

Am heutigen Morgen (05.09.2025) erhielt die Polizei Kenntnis über einen Einbruch in einer Bankfiliale im Garstedter Weg in Hasloh.

Im Rahmen der ersten polizeilichen Ermittlung konnte nach Auswertung der technischen Sicherheitseinrichtungen festgestellt werden, dass der Geldautomat in der Nacht auf Mittwoch (03.09.2025) in der Bankfiliale in Hasloh gewaltsam aufgebrochen wurde.

Die unbekannten Täter haben sich über den rückwärtigen Bereich des Bankgebäudes gewaltsam Zugang zum Geldautomaten verschafft. Dort konnten sie schließlich nach vorläufiger Schätzung einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag erbeuten und sich unerkannt vom Tatort entfernen.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg führt die Ermittlungen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 bei der Kriminalpolizei in Pinneberg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell