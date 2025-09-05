PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hasloh - Täter brechen Geldautomaten auf: Polizei sucht Zeugen!

Hasloh (ots)

Am heutigen Morgen (05.09.2025) erhielt die Polizei Kenntnis über einen Einbruch in einer Bankfiliale im Garstedter Weg in Hasloh.

Im Rahmen der ersten polizeilichen Ermittlung konnte nach Auswertung der technischen Sicherheitseinrichtungen festgestellt werden, dass der Geldautomat in der Nacht auf Mittwoch (03.09.2025) in der Bankfiliale in Hasloh gewaltsam aufgebrochen wurde.

Die unbekannten Täter haben sich über den rückwärtigen Bereich des Bankgebäudes gewaltsam Zugang zum Geldautomaten verschafft. Dort konnten sie schließlich nach vorläufiger Schätzung einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag erbeuten und sich unerkannt vom Tatort entfernen.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg führt die Ermittlungen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 bei der Kriminalpolizei in Pinneberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christopher Tamm
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren