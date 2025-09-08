Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Unbekannter Täter versucht in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am 07.09.2025 (Sonntag) kam es zwischen 20.35 Uhr und 20.50 Uhr in der Theodor-Storm-Straße zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl. Ein Täter brach diesen Versuch aus bisher nicht bekannten Gründen ab und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Zur genannten Zeit wurde beobachtet, wie eine männliche Person versuchte, sich unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu verschaffen. Hierzu wollte diese Person offensichtlich ein auf Kippstellung stehendes Fenster gewaltsam öffnen. Ohne ersichtlichen Grund brach der Täter sein Vorhaben ab und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Zur Beschreibung der Person konnte angegeben werden, dass der Mann von schlanker Statur ist und dunkel gekleidet war. Er soll dunkle kurze Haare haben und 'vermutlich' einen Bart tragen.

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Sachdienliche Angaben werden dort unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unterSG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

