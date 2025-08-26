PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Landkreis Holzminden ist sichere und lebenswerte Region - höchste Aufklärungsquote landesweit

POL-HM: Landkreis Holzminden ist sichere und lebenswerte Region - höchste Aufklärungsquote landesweit
Holzminden (ots)

Im März 2025 veröffentlichte die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden die Polizeiliche Kriminalstatistik 2024 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/5991013). Seitdem fanden im Landkreis Holzminden in den letzten Monaten und Wochen Sicherheitsgespräche der Leitung des Polizeikommissariats Holzminden mit den Spitzen der Gemeinden und des Landkreises statt.

Hierbei ging es insbesondere um die Kriminalitäts- und Sicherheitslage vor Ort, das Verkehrsunfallgeschehen und die Verkehrssicherheitsarbeit, sowie die Zusammenarbeit und die Situation der Polizei in der Region. Neben der niedersachsenweit besten Aufklärungsquote von 71,5 % der Polizeidienststellen im Landkreis Holzminden, zeigte sich auch mit einer der geringsten Häufigkeitszahlen niedersachsenweit - 5109 -, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, im Landkreis Holzminden Opfer von Kriminalität zu werden. Die Häufigkeitszahl ist in der polizeilichen Kriminalstatistik eine Kennzahl, die die Anzahl der polizeilich bekannt gewordenen Straftaten pro 100.000 Einwohner angibt.

Erfreulicherweise ist die Anzahl der Verkehrsunfälle in 2024 grundsätzlich rückläufig gewesen, es zeigten sich aber moderne Phänomene, die es gilt weiterhin zu betrachten: So beobachtete die Polizei Holzminden eine Zunahme von Unfällen mit Pedelec und E-Scootern sowie die nach jahrelangem Rückgang aktuelle Zunahme von schweren Motorradunfällen.

Thema der Austauschtreffen war auch die gemeinsame Zusammenarbeit. Diese bezog sich insbesondere auf regionale Inhalte in den einzelnen Gemeinden und Städten. Neben der Thematik zu örtlichen Situationen, wurden auch interne Angelegenheiten besprochen. Hier wurde beispielsweise erörtert, wie die Sicherheit der Beschäftigten in Ämtern und Behörden vor zunehmender Aggression gestärkt oder externen Phänomenen wie Ordnungsstörungen im öffentlichen Raum begegnet werden kann.

Drei besondere Themen und Herausforderungen kamen umfangreicher zur Sprache: 

   - Die veränderte Sicherheitslage durch hybride Bedrohungen und die
     Auswirkungen auf die Gesellschaft sowie die Anforderungen an 
     öffentliche Organe in dem Kontext
   - Die Gewährleistung der Sicherheit bei Veranstaltungen in der 
     Region durch geeignete Konzepte und die Rolle und Zusammenarbeit
     der Akteure sowie der dazugehörende Prozess
   - Das Phänomen von zahlreichen Motorradfahrenden in den 
     Sommermonaten auf bestimmten Strecken in der Region und ein 
     diesbezügliches Rahmenkonzept des Polizeikommissariats 
     Holzminden zur Prävention und Repression

In der Bewertung der Themen waren sich die Vertretenden der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie der Leiter des Kommissariats, Marc-Dennis Pülm einig. Dieser sagt dazu: "Die Zusammenarbeit mit den Kommunen vor Ort ist uns als Polizei besonders wichtig. Gerade im ländlichen Raum ist ein gutes Zusammenwirken zur Gewährleistung der Sicherheit und für die Verkehrssicherheit zentraler Erfolgsfaktor. Gemeinsam schaffen wir es mit Blick auf die Polizeiliche Kriminal- und die Verkehrsunfallstatistik, einen Beitrag zu einer sicheren und lebenswerten Region zu leisten!"

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

