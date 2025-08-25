Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: E-Bike nach Einbruch entwendet

Holzminden (ots)

Am Samstag (23.08.2025) kam es in der Straße "Goseberg" in Holzminden gegen 03:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Dabei wurde ein E-Bike entwendet.

Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über eine Tür Zugang zu dem Gebäude. In diesem durchsuchte er die Räumlichkeiten nach Diebesgut und betrat anschließend eine auf dem Grundstück befindliche Garage. Aus dieser entwendete er das E-Bike. Er entfernte sich mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell