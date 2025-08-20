Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden: Zeugenaufruf zu Tötungsdelikt in Hameln

Hameln (ots)

Nach dem Tötungsdelikt in Hameln, OT Rohrsen, zum Nachteil eines 63-jährigen Mannes (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6099920), sucht die Polizei nach Zeugen.

Wer hat zwischen dem frühen Morgen und 10 Uhr des Montags, 18.08.2025, Fahrzeuge im Bereich "Düth" in Hameln, OT Rohrsen, entlangfahren oder stehen sehen?

Zeugen, die Angaben zu dem oder den Fahrzeugen machen können, oder Videoaufzeichnungen vorliegen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell