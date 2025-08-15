Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Person schwimmt von Mainz aus über den Rhein/Polizeihubschrauber im Einsatz

Mainz (ots)

Am 15.08.2025 gegen 14:40 Uhr werden durch Passanten die Rettungskräfte alarmiert, weil eine Person bei RKM 498,200 oberhalb der Theodor-Heuss-Brücke Mainz im Rhein treibt. Die Örtlichkeit wird von schweren Polizeibooten aus Hessen und Rheinlad-Pfalz angefahren. Ein hessischer Polizeihubschrauber wirft 2 Rescue-Tubes ab, da die treibende Person erschöpft aussah. Eine vorbeifahrende Jetskifahrerin verbringt die Person ans Museumsufer/Bastion von Schönborn. Ermittlungen ergaben, dass die 35 jährige männliche Person ohne festen Wohnsitz den Rhein überquert habe, weil er zum Baden gehen wollte. Die Schifffahrt wurde nicht beeinträchtigt.

