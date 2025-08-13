Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
PP-ELT: Tödlicher Badeunfall bei Bacharach RKM 542
Bacharach (ots)
Am 13.08.2025, gegen 12:21 Uhr, wurde eine ertrinkende Person im Rhein bei RKM 542, Ortslage Bacharach, gemeldet. Zwei Personen aus dem Bereich Bad Soden am Taunus wollten einen Ausflug zum Rhein machen um dort schwimmen zu gehen. Eine der beiden Personen ist ins Wasser gegangen und dann wortlos abgetrieben. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen durch die Feuerwehr und Wasserschutzpolizei, konnte die Person bei RKM 548,2 nur noch Tod geborgen werden. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
WSP-Station St. Goar
Telefon: 06741 9204-0
oder
Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Abteilung Wasserschutzpolizei
Telefon: 06131-65 83023
E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell