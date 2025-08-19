PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont Holzminden und WEISSER RING stärken Zusammenarbeit bei Austauschtreffen

Hameln (ots)

Am Montag, 11.08.2025, fand in der Dienststelle der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden das jährliche Austauschtreffen mit den Außenstellen des WEISSEN RINGS aus Hameln und Holzminden statt.

Gemeinsam wurde auf Maßnahmen im Bereich der Opferhilfe sowie auf die Entwicklungen und Herausforderungen im vergangenen Jahr zurückgeschaut.

Ein weiterer Programmpunkt war die Betrachtung und Bewertung gemeinsamer Veranstaltungen und Präventionsmaßnahmen im Jahr 2024, wie beispielsweise die Durchführung gemeinsamer Informationsstände zu den Themen Einbruchschutz und "Digitale Gewalt"

Diese fanden große Resonanz in der Bevölkerung und unterstrichen den hohen Stellenwert der partnerschaftlichen Zusammenarbeit bei der Unterstützung von Kriminalitätsopfern.

Zudem wurde die Überarbeitung der bestehenden Kooperationsvereinbarung thematisiert und weitere Schritte geplant. Ziel ist es, die Abläufe zwischen Polizei und WEISSEM RING künftig noch effizienter zu gestalten.

Das Austauschtreffen hat erneut gezeigt, wie wichtig die enge Zusammenarbeit zwischen der Polizei und dem WEISSEN RING ist. Auch in Zukunft werden weitere Netzwerktreffen stattfinden.

Die Verantwortlichen, Inspektionsleiter Matthias Kinzel sowie der Leiter des Polizeikommissariats Holzminden, Marc-Dennis Pülm, und die Außenstellenleitungen des WEISSEN RINGS in Hameln, Isabel Rinne, und Holzminden, Werner Friedrich, sind sich einig:

"Nur gemeinsam können wir Opfern von Straftaten effektiv zur Seite stehen und ihre Situation nachhaltig verbessern."

Die nächste gemeinsame Präventionsveranstaltung am "Tag des Einbruchschutzes" (25.10.2025) auf dem Pferdemarkt in Hameln, ist bereits geplant.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: leon.koch@polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 07:43

    POL-HM: Zeugenaufruf: Beschädigungen an einer Entnahmestelle für Löschwasser

    Holzminden (ots) - Bereits in der Zeit vor Dienstag, dem 22.07.2025, kam es in der Ferdinand-Tiemann-Straße in Holzminden zu einer Sachbeschädigung an einer Zisterne, wie der Polizei Holzminden jüngst mitgeteilt wurde. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die Be- und Entlüftungsrohre der Zisterne, die zur Entnahme von Löschwasser dient. Auch ein ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 12:55

    POL-HM: Einbruch in Kiosk - Beschuldigter gestellt

    Bad Pyrmont (ots) - Am Sonntag (17.08.2025), gegen 05:00 Uhr, kam es in der Schellenstraße in Bad Pyrmont zu einem Einbruch in einen Kiosk. Nach bisherigem Ermittlungsstand schlug der 39-jährige Beschuldigte gewaltsam die Glasscheibe der Eingangstür ein und verschaffte sich hierdurch Zutritt zu dem Verkaufsraum des Geschäfts. Er durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete große Mengen Lotto-Lose und Tabakwaren. ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 12:45

    POL-HM: Schwerer Motorradunfall bei Pegestorf - Polizei sucht Zeugen

    Pegestorf (ots) - Am Samstag (16.08.2025), gegen 15:45 Uhr, kam es auf der "Hauptstraße" in Pegestorf zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 52-jähriger Mann aus dem Werra-Meißner-Kreis mit seinem Motorrad BMW die Hauptstraße aus Pegestorf kommend in Richtung der Einmündung zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren