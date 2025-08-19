PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden: Tötungsdelikt in Hameln

Hameln (ots)

Am Montagmorgen (18.08.2025) wurde durch einen Zeugen in einem Schrebergarten in Hameln, OT Rohrsen, ein männlicher Leichnam aufgefunden. Im Rahmen erster polizeilicher Ermittlungen, kam ein Fremdverschulden in Betracht.

Die Staatsanwaltschaft Hannover ordnete die Obduktion des 63-jährigen Mannes an. Ein erstes Obduktionsergebnis ergab, dass dieser Opfer eines Tötungsdeliktes wurde.

Weitere Hintergründe zur Tat sind aktuell noch unbekannt. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden und die Staatsanwaltschaft Hannover haben die Ermittlungen nach dem bisher unbekannten Täter aufgenommen. Eine Mordkommission wurde durch das zuständige Fachkommissariat der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden eingerichtet.

Presseanfragen sind ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hannover, Frau Söfker, unter der Telefonnummer 0511/347-3106 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

