Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Wohnhaus - Unbekannte Täter erbeuten Schmuck

Coppenbrügge (ots)

Zwischen Dienstag (12.08.2025) gegen 05:00 Uhr und Montag (18.08.2025) gegen 22:10 Uhr kam es in der Straße "Obere Wieme" in Coppenbrügge (OT Brünnighausen) zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Haus. Die Täter durchsuchten das Gebäude und entwendeten diversen Schmuck.

Der Gesamtschaden liegt bei ca. 12.000 Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/5064-0 zu melden.

Urlaubszeit ist Einbruchszeit. Um Ihr Hab und Gut zu schützen rät die Polizei:

   - Schließen Sie Ihre Haustür ab, wenn Sie Ihr Zuhause verlassen.
   - Verschließen Sie immer Fenster-, Balkon- und Terrassentüren. 
     Lassen Sie diese auch nicht auf "Kipp" stehen.
   - Signalisieren Sie Anwesenheit, wenn Sie im Urlaub sind, z.B. 
     durch eingeschaltete Beleuchtung über Zeitschaltuhren.
   - Lassen Sie Ihren Briefkasten durch zuverlässige Bekannte 
     entleeren.
   - Halten Sie das Garagentor geschlossen, auch wenn das Auto nicht 
     in der Garage steht.
   - Informieren Sie Ihre zuverlässigen Nachbarn über Ihre 
     Abwesenheit.
   - Schalten Sie Ihren Anrufbeantworter ab, bzw. hinterlassen Sie 
     keine Angaben zum Urlaub auf dem Anrufbeantworter.
   - Bewahren Sie Wertgegenstände sicher auf.

Weitere Infos finden Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: leon.koch@polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

