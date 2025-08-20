PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Weiteres Leichenteil in Weser gefunden

Emmerthal/ Ohr (ots)

Durch einen Zeugen wurde am Dienstag (19.08.2025) gegen 19:00 Uhr, im Uferbereich der Oberweser bei Emmerthal, OT Ohr, ein skelettierter menschlicher Unterschenkel aufgefunden. Bereits am Freitag, 04.07.2025, wurde in der Weser in Hameln ein skelettierter menschlicher Unterschenkel gemeldet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6070070).

Das Leichenteil wurde spurenschonend geborgen. Durch Feuerwehrtaucher aus Hameln, wurde der Bereich rund um die Fundstelle nach weiteren Leichenteilen abgesucht. Die Suche führte zu keinem Auffinden weiterer menschlicher Körperteile.

Das Fachkommissariat 1 der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden ermittelt auch in diesem Fall und prüft einen Zusammenhang zu dem Fund von Anfang Juli 2025. Weitere polizeiliche Maßnahmen zur Identifizierung des Leichenteils dauern an.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

