Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Benefizkonzert des Polizeiorchesters in der Klosterkirche Amelungsborn

Holzminden/ Negenborn (ots)

Am Mittwoch, den 10.09.2024, findet ab 19:30 Uhr erneut ein Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen in der Klosterkirche Amelungsborn in Negenborn statt.

Das Orchester unter neuer Leitung von Martin Spahr, ist bekannt für seine herausragenden und abwechslungsreichen musikalischen Darbietungen auf höchstem Niveau. Das diesjährige Programm unter dem Titel "Lichtspiele" nimmt die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine klangvolle Reise vom Ende des Tages bis zum Anbruch der Dämmerung und schlussendlich zum Sonnenaufgang. Es ist eine dramatische Darstellung von Licht und Dunkelheit, Hoffnung und Erneuerung.

Der Eintritt zu dem Benefizkonzert ist frei. Am Ende der Veranstaltung wird um eine Spende gebeten. Der Erlös geht diesmal zu gleichen Teilen an die Klosterstiftung und an den Kreispräventionsrat in Holzminden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
