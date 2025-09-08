Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Polizei kontrolliert Verbot der Einfahrt im Vossmoorweg

Bild-Infos

Download

Rellingen (ots)

Aufgrund von Baumaßnahmen ist die Tangstedter Chaussee seit dem 01.09.2025 für voraussichtlich mehrere Monate für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Der Linienbusverkehr wird aufgrund der Sperrungen ersatzweise durch den Vossmoorweg geleitet. Aus Fahrtrichtung Tangstedter Straße/Pinneberger Weg besteht daher ein Verbot der Einfahrt für alle fahrenden Verkehrsteilnehmer.

Am Montagmorgen (08.09.2025) stellte eine Streifenwagenbesatzung vom Polizeirevier Pinneberg ab 08:00 Uhr bei einer 45minütigen Kontrolle mehrere Verstöße gegen das Einfahrverbot fest, die im Regelfall mit einem Verwarngeld von 50 Euro geahndet werden. Insgesamt wurden acht Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei Pinneberg bittet um Beachtung der vorgegebenen Verkehrsführung im Vossmoorweg, um behindernden Begegnungsverkehr zu vermeiden und kündigt weitere, sporadische Kontrollen in dem Bereich an.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell