POL-NE: Ermittler suchen weißen Pkw nach Unfallflucht

Jüchen (ots)

Der Fahrer oder die Fahrerin eines weißen Pkw soll am Montagnachmittag (21.07.), gegen kurz nach 17 Uhr, einen Fußgänger an der Jülicher Straße angefahren haben. Nach dem Unfall entfernte sich der Wagen in unbekannte Richtung.

Ein 21 Jahre alter Mann will sich auf dem Gehweg befunden haben, als er von dem vorbeifahrenden Fahrzeug angefahren wurde und stürzte. Nachdem er etwa zwei Stunden nach dem Vorfall eine Polizeiwache aufgesucht hatte, transportierten ihn Rettungskräften leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat 1 in Grevenbroich oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

