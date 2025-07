Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrüger holen Bargeld ab

Korschenbroich (ots)

Am Donnerstag (17.07.), gegen 18 Uhr, erhielt ein Korschenbroicher einen Anruf einer ihm unbekannten Person, welche sich als vermeintlichen Polizeibeamten ausgab. Der Tatverdächtige gab an, dass man Bargeld abholen würde um dieses zu sichern. Am darauffolgenden Tag forderte der Anrufer den Senior auf das Bargeld bei der Bank abzuholen und in einem Kuvert vor die Haustür zu legen. Gegen 10:30 Uhr legte der Korschenbroicher den Umschlag vor seine Haustür an der Theodor-Heuss-Straße. Als er um 10:40 Uhr nachsah, war das Kuvert bereits abgeholt worden. Der lebensältere Mann wurde stutzig und informierte seinen Sohn sowie den Polizeinotruf. Er bemerkte den Betrug und erstattete Anzeige.

Das Kriminalkommissariat 12 der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet auch Zeugen um Mithilfe. Wer Hinweise in diesem Zusammenhang geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu wenden.

Das passiert mir nicht! Das ist leicht gesagt. Dennoch fallen immer wieder Opfer auf betrügerische Anrufer herein. Die beste Art sich vor diesen Betrügern zu schützen, ist, ihre Machenschaften zu kennen. Daher beachten Sie, dass Polizei, Banken, Staatsanwaltschaften, Gerichte und seriöse Firmen keine persönlichen Informationen zu Bankdaten erfragen. Seien Sie stets misstrauisch und vergewissern Sie sich zuerst bei Ihrer Bank oder Polizei, ob der Grund des Anrufes stimmt. Helfen Sie mit, den Betrügern das Handwerk zu legen. Geben Sie diesen keine Chance erfolgreich zu sein. Informieren Sie sich zusätzlich auch auf den Internetseiten der Polizei. https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/node/51840

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell