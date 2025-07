Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer bei Alleinunfall lebensgefährlich verletzt

Meerbusch (ots)

Ein 61-Jähriger aus Krefeld ist am Sonntag (20. Juli) an der Matarestraße in Meerbusch-Büderich mit dem Fahrrad gestürzt.

Gegen 12:30 Uhr war er in Fahrtrichtung Landsknecht unterwegs, als er aus bislang nicht bekanntem Grund und ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer zu Fall kam.

Ein medizinischer Notfall kommt als Ursache in Frage.

Bei dem Sturz verletzte der 61-Jährige sich lebensbedrohlich am Kopf.

Er wurde vor Ort medizinisch behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Während der Dauer der Unfallaufnahme, zu der auch ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen wurde, musste die Matarestraße für den Verkehr gesperrt werden.

