POL-NE: Schwerer Verkehrsunfall, Pkw prallt gegen Baum

Meerbusch (ots) - Ein 61-Jähriger aus Krefeld ist am Sonntag (20. Juli) an der Matarestraße in Meerbusch-Büderich mit dem Fahrrad gestürzt. Gegen 12:30 Uhr war er in Fahrtrichtung Landsknecht unterwegs, als er aus bislang nicht bekanntem Grund und ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer zu Fall kam. Ein medizinischer Notfall kommt als Ursache in Frage. Bei dem Sturz verletzte der 61-Jährige sich lebensbedrohlich ...

mehr