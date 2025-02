Polizei Paderborn

POL-PB: Taschendiebstähle in Supermärkten

Kreis Paderborn (ots)

(md) Bereits am vergangenen Dienstag, 04.02. und am Montag, 10.02. wurden Senioren und Seniorinnen im Kreis Paderborn Opfer von Taschendiebstählen in Supermärkten.

Am 04.02 erledigte ein 84-jähriger Senior seine Einkäufe in einem Discounter an der Torfbruchstraße in Lichtenau. Die Geldbörse trug er in der offenen Jackentasche bei sich und stelle beim Bezahlen fest, dass diese nicht mehr an ihrem Platz war.

Am Montag, 10.02. rempelte eine unbekannte Person eine 70-jährige Dame an, die gegen 12.00 Uhr im Discounter am Brekenkamp in Delbrück ihre Einkäufe das Kassenband legte. Daraufhin war der Geldbeutel, den die Dame in der linken Manteltasche trug, nicht mehr da. Ebenfalls am Montag stellte gegen 16.00 Uhr eine 80-jährige Frau den Diebstahl ihres Portomainees aus ihrer Handtasche fest. Auch sie hatte im Discounter an der Hatzfelder Straße in Schloß Neuhaus eingekauft und die Tasche mit der Börse am Griff des Wagens deponiert. An der Kasse stellte sie den Diebstahl fest.

Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl hat die Polizei Paderborn im Internet eingestellt: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Außerdem besteht für Supermärkte die Möglichkeit, sich an einer entsprechenden Präventionskampagne zu beteiligen. Alle Informationen: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/taschendiebe-schlagen-auch-in-supermaerkten-zu

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell