Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Halskette entwendet

Kaarst (ots)

Am Freitag (18.07.), gegen 14:50 Uhr, wurde eine lebensältere Kaarsterin an der Friedensstraße aus einem weißen Fahrzeug heraus angesprochen. Da der unbekannte Mann kein Deutsch sprach, ging sie weiter. Daraufhin trat eine weibliche Person an sie heran und zeigte ihr zwei Ringe. Die Seniorin lehnte das Gespräch ab. Die unbekannte Frau legte ihr eine Halskette an.

Nach ersten Ermittlungen öffnete die Tatverdächtige dabei eine Kette, welche die Kaarsterin trug und entwendete diese.

Die Unbekannte stieg in den weißen SUV, welcher sich in Richtung Matthias-Claudius-Straße entfernte. Der Mann aus dem Fahrzeug sei circa 50 Jahre alt, habe helle Oberbekleidung getragen und soll eine Glatze, ein rundes Gesicht sowie eine kräftige Statur haben. Die Frau wird auf circa 50 Jahre geschätzt. Sie hatte dunkle Haare und trug einen hellen Rock.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer Hinweise in diesem Zusammenhang geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell