LPI-G: Ohne Versicherung dafür unter Drogen

Altenburg (ots) - Altenburg: Polizeibeamte rückten gestern Abend (25.11.2024, gegen 17:30 Uhr) in die Rudolf-Breitscheid-Straße, konkret zu einem dortigen Supermarkt, aus. Ein 44-jähriger Mann wurde kurz zuvor beim Ladendiebstahl beobachtet und von einer Mitarbeiterin angesprochen. Der unter Alkoholeinfluss stehende, aggressive Mann griff daraufhin die Mitarbeiterin körperlich an und verletzte diese leicht. An der ...

