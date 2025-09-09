Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person -Löschung-

Kreis Segeberg (ots)

Die ursprüngliche Pressemitteilung vom 08.09.2025 (13:07 Uhr) wurde gelöscht. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/6113235)

Da die Person angetroffen werden konnte, wird die Öffentlichkeitsfahndung hiermit zurückgenommen.

Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern und bei den Medienvertretern für die Veröffentlichung. Wir bitten zeitgleich um Löschung des zur Verfügung gestellten Bildmaterials.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell