Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Kreis Segeberg (ots)

Seit dem Montagmorgen (08.09.2025) wird der 18-jährige Maarten W. aus dem Kreis Segeberg vermisst. Zuletzt gesehen wurde er am 05.09.2025 gegen 21:00 Uhr an seiner Wohnanschrift.

Der Vermisste ist laut derzeitigen Erkenntnissen mit einem schwarzen Mountainbike der Marke "Rockrider" mit roten Farbakzenten unterwegs. Die aktuelle Kleidung des jungen Mannes kann nicht beschrieben werden.

Eine Eigengefährdung kann nach bisherigem Stand nicht ausgeschlossen werden. Mögliche Aufenthaltsorte befinden sich in und um Bad Segeberg, wobei der Vermisste in der Vergangenheit bevorzugt weniger frequentierte Orte aufsuchte.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bisher ergebnislos. Hinweise zum Verbleib von Maarten W. nimmt das Polizeirevier Bad Segeberg unter der Rufnummer 04551-884-3110, die 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

