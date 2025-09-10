PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Moorrege - Unbekannte Täter richten bei Einbruch großen Sachschaden an - Polizei sucht Zeugen

  • Bild-Infos
  • Download

Moorrege (ots)

In der Zeit vom 09.09.2025 (Dienstag, 16.00 Uhr) bis 10.09.2025 (Mittwoch, 02.00 Uhr) sind unbekannte Täter gewaltsam in ein Gewerbeobjekt im Schmiedeweg eingestiegen. Hierbei richteten sie großen Schaden an

Gegen 02.00 Uhr am Mittwoch wurde festgestellt, dass sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft hatten. Im Gebäude eignete man sich einen Fahrzeugschlüssel eines Pkw-Ford an. Mit diesem Fahrzeug fuhr einer der Täter rückwärts gegen den Haupteingang. Hierbei wurde am Eingangsbereich die gesamte Rahmen- und Glaseinfassung aus der Verankerung gebrochen. Ein im Gebäude gefundener Tresor wurde durch die Täter zum Eingangsbereich verbracht, jedoch nicht verladen und mitgenommen. Aus nicht bekannten Gründen brachen die Täter dann die Tatbegehung ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Es wird nach ersten Ermittlungsergebnissen von mehreren Tätern ausgegangen, was sich mit dem Gewicht und der Unhandlichkeit des Tresorbehälters begründen lässt.

Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen mit über 35.000,- Euro beziffert.

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Kriminalinspektion Pinneberg geführt. Sachdienliche Hinweise werden dort unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

