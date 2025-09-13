POL-PDNR: Einbruch in Einzelhandelsgeschäft

Gebhardshain (ots) - Am 11.09.2025 kam es gegen 08:00 Uhr in der Steinebacher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 12-jährigen und einem Schulbus, bei welchem der Junge leicht verletzt wurde. Nach dem Stand der Ermittlungen ging der 12-jährige zunächst auf dem Gehweg, und betrat dann aufgrund einer Baustelle unachtsam die Fahrbahn, auf welcher ein 27-jähriger gerade mit seinem Schulbus unterwegs war. Das ...

mehr