Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Einbruch in Einzelhandelsgeschäft
Straßenhaus (ots)
Im Zeitraum Freitag, 20:00 Uhr, bis Samstag, 04:40 Uhr, wurde in Straßenhaus, Raiffeisenstraße, in ein Einzelhandelsgeschäft eingebrochen. Der oder die bislang unbekannte/n Täter gelangten durch ein rückwärtiges Fenster in den Betrieb. Entwendet wurden Lebensmittel und Küchengeräte. Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (PI Straßenhaus, Tel.: 02634-9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de).
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634 9520
