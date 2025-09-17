Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Mit einem Laptop, einer Festplatte und Bargeld flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte an der Berzeliusstraße. Die unbekannten Täter brachen zwischen 07:45 Uhr und 13:15 Uhr in das Wohngebäude ein. Die Einbrecher flüchteten ebenfalls über die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Aus dem Schlafzimmer einer Wohnung an der Kreuzstraße nahmen Einbrecher einen Safe mit Schmuck und Bargeld mit. Nach ersten Erkenntnis schafften es die unbekannten Täter über die Wohnungseingangstür in die Wohnräume. Zu dem Einbruch kam es zwischen Dienstagnachmittag und Dienstagabend.

Herten

Zunächst durch den Garten und anschließend die Terrassentür schafften es unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Elper Straße. Zu dem Einbruch kam es am frühen Dienstagabend. Vor allem wurde das Schlafzimmer im ersten Obergeschoss durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Einbrecher Schmuck mit.

Marl

Unbekannte Täter brachen am Dienstagmittag zwischen 12 Uhr und 13:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Im Eichholz ein. Um in das Haus zu gelangen, hebelten sie die Terrassentür auf. Sie durchsuchten insbesondere das Schlafzimmer nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie Schmuck mit. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell