Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Vermisste wieder da - Rücknahme der Fahndung

Recklinghausen (ots)

Die seit gestern vermisste Jugendliche aus Marl ist wieder da. Die 14-Jährige, nach der seit dem Vormittag auch öffentlich gesucht wurde, konnte am Nachmittag gefunden und wieder zu ihrer Wohnanschrift zurückgebracht werden. Die Fahndung hat sich hiermit erledigt. Wir bitten, vor allem das Foto der Jugendlichen wieder zu löschen und danken an dieser Stelle für die Mithilfe bei der Suche.

