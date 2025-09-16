Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Kreis Recklinghausen/Saarland: Nach Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges zum Nachteil älterer Menschen - Polizei vollstreckt Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse
Recklinghausen (ots)
Wir verweisen hiermit auf eine Pressemeldung der Landespolizeidirektion Saarland.
Auch in unserem Zuständigkeitsbereich (Polizeipräsidium Recklinghausen) hat es Durchsuchungen gegeben.
Die Landespolizeidirektion betreibt seit März 2025 unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken einen Verfahrenskomplex im Bereich des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs bzw. Computerbetrugs zum Nachteil älterer Menschen. In diesem Zusammenhang wurden am heutigen Tag (16.09.2025) mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle in Nordrhein-Westfalen und Bayern vollstreckt. Hierbei wurden zwei Männer festgenommen, gegen die Haftbefehle vorlagen.
Link zur vollständigen Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/120462/6118920
