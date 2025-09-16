Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt identifiziert

Recklinghausen (ots)

Mehrere Monate nach der öffentlichen Suche nach einem Mann, der an einem versuchten Tötungsdelikt in Herten (15.02.2025) beteiligt gewesen sein soll, hat sich die Fahndung erledigt. Die gesuchte Person konnte inzwischen identifiziert werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wir bitten, die Fahndung und die Fotos des Tatverdächtigen zu löschen.

