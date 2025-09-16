PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mann mit Waffe löst Polizeieinsatz aus

Recklinghausen (ots)

Auf der Amselstraße hat es am Montagabend einen Polizeieinsatz gegeben. Ein 32-Jähriger Mann wurde festgenommen, weil er mit einer Schusswaffe gedroht haben soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 42-jähriger Mann aus Marl gegen 22.10 Uhr eine verdächtige Person im Vorgarten bemerkt. Als er den Unbekannten ansprach, soll der den Marler - und dessen Familie - mit einer Waffe bedroht haben. Der 42-Jährige konnte den Unbekannten überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 32-jährige mutmaßliche Täter hat keinen festen Wohnsitz. Die Waffe wurde sichergestellt, es handelt sich um eine Druckluftwaffe. Bei dem Mann wurden außerdem Betäubungsmittel, Munition (für die Druckluftwaffe) sowie mögliches Aufbruchswerkzeug gefunden. Auch diese Gegenstände wurden sichergestellt. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Warum er in dem Vorgarten war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

