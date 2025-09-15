Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Frau von Exhibitionisten belästigt

Recklinghausen (ots)

Im Stadtteil Suderwich war ein mutmnaßlicher Exhibitionist unterwegs. Eine 42-jährige Frau wurde von ihm belästigt, sie meldete die Begegnung der Polizei. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise geben können.

Der Vorfall selbst passierte am vergangenen Donnerstag (11. September) gegen 12.15 Uhr im Bereich eines Fußwegs zwischen Nordseestraße und Hoher Steinweg. Während die 42-Jährige mit ihrem Hund spazieren war, stand ein Mann am Weg. Als sie auf seiner Höhe war, holte er plötzlich sein Geschlechtsteil aus der Hose und zeigte es offenbar bewusst vor. Die Frau ging weiter - und informierte umgehend die Polizei. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 45 Jahre alt, ca. 1,85m groß, kräftige Statur, weiße kurze Sporthose, roter Pullover, dunkle Sneaker, graue Mütze, schwarzer Rucksack. Eine sofort eingeleitete Fahndung in der Nähe verlief erfolglos.

Wer Angaben zu dem Tatverdächtigen machen kann, wir gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell