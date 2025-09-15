PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Frau von Exhibitionisten belästigt

Recklinghausen (ots)

Im Stadtteil Suderwich war ein mutmnaßlicher Exhibitionist unterwegs. Eine 42-jährige Frau wurde von ihm belästigt, sie meldete die Begegnung der Polizei. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise geben können.

Der Vorfall selbst passierte am vergangenen Donnerstag (11. September) gegen 12.15 Uhr im Bereich eines Fußwegs zwischen Nordseestraße und Hoher Steinweg. Während die 42-Jährige mit ihrem Hund spazieren war, stand ein Mann am Weg. Als sie auf seiner Höhe war, holte er plötzlich sein Geschlechtsteil aus der Hose und zeigte es offenbar bewusst vor. Die Frau ging weiter - und informierte umgehend die Polizei. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 45 Jahre alt, ca. 1,85m groß, kräftige Statur, weiße kurze Sporthose, roter Pullover, dunkle Sneaker, graue Mütze, schwarzer Rucksack. Eine sofort eingeleitete Fahndung in der Nähe verlief erfolglos.

Wer Angaben zu dem Tatverdächtigen machen kann, wir gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu informieren.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 07:33

    POL-RE: Gladbeck: Seniorin überfallen - Mann raubt Handtasche

    Recklinghausen (ots) - Auf der August-Wessendorf-Straße hat es am frühen Samstagnachmittag einen Handtaschenraub gegeben. Einer 82-jährigen Frau aus Gladbeck wurde gegen 14 Uhr die Handtasche entrissen, nachdem sie von einem unbekannten Mann von hinten angegriffen wurde. Der Täter rannte anschließend mit der Handtasche, in der sich auch die Geldbörse der Frau ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 09:00

    POL-RE: Marl: Sexueller Missbrauch im Kindergarten - Mutmaßlicher Täter in U-Haft

    Recklinghausen (ots) - Einem Mitarbeiter eines Kindergartens (deutscher Staatsangehöriger) aus Marl wird vorgeworfen, mehrere Kindergartenkinder sexuell missbraucht zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen sind acht Mädchen im Alter von drei bis fünf Jahren betroffen. Die Taten wurden teilweise gefilmt. Der Missbrauch soll zwischen Dezember 2024 und Ende April 2025 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren