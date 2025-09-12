PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Suche nach zwei mutmaßlichen Ladendieben- Fahndung mit Fotos

POL-RE: Marl: Suche nach zwei mutmaßlichen Ladendieben- Fahndung mit Fotos
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Am 22. April diesen Jahres konnten zwei männliche Täter videografiert werden, wie sie Spirituosen aus einem Lebensmittelgeschäft entwenden. Sie entfernten im Laden die Diebstahlssicherungen an den Flaschenhälsen und versteckten die Flaschen in ihrem Hosenbund. Danach verließen sie das Geschäft am Bachackerweg ohne zu bezahlen.

Fotos der Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/180283

Wer Angaben zur Identität oder einem Aufenthaltsort der beiden Männer geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Nadja Kostedde
Telefon: 02361 55 1042
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

