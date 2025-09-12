Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Suche nach zwei mutmaßlichen Ladendieben- Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Am 22. April diesen Jahres konnten zwei männliche Täter videografiert werden, wie sie Spirituosen aus einem Lebensmittelgeschäft entwenden. Sie entfernten im Laden die Diebstahlssicherungen an den Flaschenhälsen und versteckten die Flaschen in ihrem Hosenbund. Danach verließen sie das Geschäft am Bachackerweg ohne zu bezahlen.

Fotos der Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/180283

Wer Angaben zur Identität oder einem Aufenthaltsort der beiden Männer geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

