Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Wer kennt die mutmaßlichen Ladendiebe? Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen um Mithilfe. Die Beiden sollen aus einem Drogeriemarkt Kosmetikartikel gestohlen haben. Weitere Infos und die Fotos der mutmaßlichen Ladendiebe sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/180241

Wer einen oder sogar beide Tatverdächtigen erkennt und Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
