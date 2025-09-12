Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Wer kennt die mutmaßlichen Ladendiebe? Fahndung mit Fotos

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen um Mithilfe. Die Beiden sollen aus einem Drogeriemarkt Kosmetikartikel gestohlen haben. Weitere Infos und die Fotos der mutmaßlichen Ladendiebe sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/180241

Wer einen oder sogar beide Tatverdächtigen erkennt und Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell