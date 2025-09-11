Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger aus August identifiziert - Fahndung erledigt
Recklinghausen (ots)
Seit dem 26. August des laufenden Jahres suchte die Recklinghäuser Polizei mit Fotos nach einem Mann, der mit einer gestohlenen EC-Karte an mehreren Automaten Geld abhoben haben soll. Die Karte wurde auch unberechtigt für Einkäufe genutzt. Der Mann konnte jetzt durch Zeugen identifiziert werden. Die Fahndung hat sich somit erledigt.
Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere die veröffentlichten Fotos zu löschen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell