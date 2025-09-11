Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger aus August identifiziert - Fahndung erledigt

Recklinghausen (ots)

Seit dem 26. August des laufenden Jahres suchte die Recklinghäuser Polizei mit Fotos nach einem Mann, der mit einer gestohlenen EC-Karte an mehreren Automaten Geld abhoben haben soll. Die Karte wurde auch unberechtigt für Einkäufe genutzt. Der Mann konnte jetzt durch Zeugen identifiziert werden. Die Fahndung hat sich somit erledigt.

Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere die veröffentlichten Fotos zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell