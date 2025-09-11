PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahndung nach Ladendiebstahl - mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen sucht mit Fotos nach drei tatverdächtigen Frauen nach einem Ladendiebstahl.

Anfang Dezember (04.12.2024) des vergangenen Jahres entwendeten mutmaßlich drei Frauen Waren aus einem Drogeriemarkt an der Hochstraße. Sie steckten Nahrungsmittel und Kosmetikprodukte ein und verließen das Ladenlokal, ohne die Waren zu bezahlen. Dabei wurden sie von Videokameras erfasst. Die entsprechenden Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/180106

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen auf den Fotos machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

