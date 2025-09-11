PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Sachen aus Auto gestohlen - Wer erkennt den Tatverdächtigen?

  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet bei der Suche nach einem Tatverdächtigen um Mithilfe. Der Mann soll aus einem Auto in Bottrop-Stadtmitte eine Uhr und Parfum gestohlen haben. Der Tatverdächtige war nicht allein, die zweite Person konnte bereits ermittelt werden. Jetzt wird per Öffentlichkeitsfahndung nach dem zweiten mutmaßlichen Täter gesucht. Fotos und weitere Infos sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/180104

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

