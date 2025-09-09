Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zwei Einbrüche - Polizei prüft Zusammenhänge

Recklinghausen (ots)

Auf der Tunnelstraße wurde am Wochenende in einen Kindergarten und in einen benachbarten Kinder- und Jugendtreff eingebrochen. Es ist möglich, dass die Taten zusammengehören. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die unbekannten Täter zwischen Freitagabend und Montagmorgen in den Kindergarten eingebrochen. Wie die Einbrecher ins Gebäude gelangten, steht noch nicht fest. Im Büro wurde ein Schrank aufgebrochen, gestohlen wurde nach ersten Informationen nichts. Im gleichen Zeitraum - zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen - kam es außerdem zu einem Einbruch in einen Kinder- und Jugendtreff in der Nähe. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster zum Gruppenraum im ersten Obergeschoss auf und begaben sie sich dann in das Leitungsbüro. Hier wurde ein Schrank aufgebrochen, aus dem eine Geldkassette sowie eine Musikbox gestohlen wurde.

Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf Tatverdächtige geben können. Wer etwas mitbekommen hat, wird gebeten, die Tel. 0800/2361 111 zu wählen.

