Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unbekannte rauben Modeschmuck - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bislang unbekannte Männer verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Haus an der Münsterstraße - als Beute nahmen sie Modeschmuck mit.

Am Sonntagabend (ca. 20:30 Uhr) klingelten die beiden Männer an der Haustür einer Seniorin. Die Frau öffnete die Tür einen Spalt weit, die Tür war mit einer Kette gesichert. Einer der Männer trennte die Kette mit einem Bolzenschneider durch. Die Männer brachten die Frau gewaltsam ins Wohnzimmer. Einer der beiden durchsuchte die Räume nach Beute. Letztendlich flüchteten die Täter mit einer Schmuckschatulle samt Modeschmuck.

Die Seniorin blieb unverletzt.

Personenbeschreibungen: beide 18-25 Jahre alt, ca. 1,75 cm groß, dunkel bekleidet - unter anderem mit einem Kapuzenpullover, schwarze Haare unter der Kapuze erkennbar.

Vor wenigen Tagen hatten zwei bislang unbekannte Männer bei der Frau geklingelt. Sie gaben an einen Teppich abholen zu wollen. Die Männer waren mit einem weißen Auto, mutmaßlich mit Gladbecker Kennzeichen (GLA), unterwegs. Die Bottroperin hatte die Männer an der Tür abgewimmelt. Die Polizei prüft jetzt, ob es einen Zusammenhang zu der Tat gibt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell