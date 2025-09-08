Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer nach Zusammenstoß mit 14-Jähriger gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Radfahrer, der am Freitagabend an einem Verkehrsunfall beteiligt war. Ein 14-jähriges Mädchen aus Recklinghausen wurde dabei schwer verletzt, der Radfahrer fuhr weiter ohne anzuhalten.

Nach bisherigen Erkenntnissen passierte das Ganze am Freitagabend gegen 20.30 Uhr am Oerweg. Nachdem die 14-Jährige aus einem Linienbus (Linie 231) ausgestiegen war, kam es auf dem Gehweg zum Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden (männlichen) Radfahrer. Das Mädchen stürzte zu Boden, der Radfahrer flüchtete. Die 14-Jährige wurde am nächsten Tag ins Krankenhaus gebracht, wo sie auch stationär aufgenommen werden musste. Anschließend ging die Mutter zur Polizei, um den Vorfall anzuzeigen. Eine nähere Beschreibung des Radfahrers liegt nicht vor. Für die weitere Klärung werden auch Zeugen gesucht, mögliche Videoaufzeichnungen sollen ebenfalls ausgewertet werden.

Der Radfahrer - oder wer nähere Angaben zu ihm machen kann - wird gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell