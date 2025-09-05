Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Zoll deckt Bargeldschmuggel auf - Kontrollen am Flughafen

Friedrichshafen (ots)

Bei einer Zollkontrolle am Flughafen Friedrichshafen diesen Mittwoch wurde bei einem Ehepaar bei der Ausreise nach Belgrad, Serbien, eine hohe Summe Bargeld gefunden.

Die 70-jährige serbische Staatsangehörige mit deutschem Aufenthaltstitel gab zunächst an, 20.000 Euro bei sich zu führen. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurden jedoch Barmittel in Höhe von über 107.000 Euro festgestellt. Eine gültige Bargeldanmeldung konnte nicht vorgelegt werden.

Auf Nachfrage erklärte die Frau, dass die Summe durch Ersparnisse zustande gekommen sei und sie gemeinsam mit ihrem 78-jährigen Ehemann beabsichtige, nach Serbien auszuwandern.

In Abstimmung mit dem Amtsgericht Wangen wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 28.140 Euro festgelegt. Nach Erbringung der Sicherheitsleistung durfte das Ehepaar die Reise nach Belgrad fortsetzen.

