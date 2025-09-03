PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Zöllner versteuern historischen Traktor

Niederstaufen / Lindau (ots)

Zöllner eine Lindauer Kontrolleinheit stoppten letzte Woche einen rumänischen Staatsangehörigen, welcher versuchte, einen Traktor über die Grenze zu verbringen, ohne hierfür die erforderlichen Zollformalitäten zu beachten.

Laut Aussage des Fahrers verbrachte er das Fahrzeug nur im Auftrag eines Freundes und hatte beabsichtigt, die Zollformalitäten in Rumänien zu erledigen.

Für den in die Jahre gekommenen Traktor (Erstzulassung 01.01.1966) wurden als Kaufpreis 1.550 CHF vereinbart. Die Einfuhrabgaben in Höhe von 316 Euro bezahlte der 48-jährige Mann vor Ort bar und konnte daraufhin seine Fahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Ulm
Sarah Mayer
Telefon: 0731/9648-10007
E-Mail: presse@zoll.bund.de
www.zoll.de

