Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Tesla aus der Schweiz verzollt

ohne Anmeldung über die Grenze

Lindau (ots)

Zöllner einer Lindauer Kontrolleinheit haben kürzlich einen Tesla Model S aus der Schweiz nachverzollt. Die Beamten überprüften das Fahrzeug, das mit Schweizer Ausfuhrkennzeichen unterwegs war, bereits am 13.08.2025 auf der Autobahn 96 in Höhe der Anschlussstelle Weißensberg.

Nach Zollpapieren gefragt, gab der 37-jährige Fahrer aus dem Landkreis Waldshut an, er hätte den Gebrauchtwagen für 29.000 Schweizer Franken gekauft; die Einfuhr aber nicht beim Zoll gemeldet, da er davon ausginge, er müsse die Verzollung erst zum Ende der Gültigkeit des Ausfuhrkennzeichens tun - in seinem Fall bis Ende des Monats.

Die Zöllner klärten ihn auf und erhoben rund 9600 Euro Einfuhrabgaben, die der 37-Jährige noch vor Ort bezahlte. Der Fall wurde an die Strafsachenstelle des Hauptzollamts Ulm abgegeben.

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell