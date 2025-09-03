Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Flughafenzoll entdeckt unversteuerten Goldschmuck

Bild-Infos

Download

Friedrichshafen (ots)

Vor etwa zwei Wochen entdeckten Zöllner am Flughafen Friedrichshafen unversteuerten Goldschmuck im Wert von 14.000 Euro.

Eine 18-jährige Schweizerin wollte nach ihrer Ankunft aus Nordmazedonien den Flughafen über den Grünen Kanal passieren, der für Reisende ohne zu verzollende Waren vorgesehen ist. Dabei fiel den Zöllnern ein auffälliger Goldring an ihrer Hand auf, weshalb sie zu einer Kontrolle gebeten wurde.

Bei der Durchsuchung stellte sich heraus, dass die junge Frau Goldschmuck im Wert von mehr als 14.000 Euro am Körper trug, den sie nach eigenen Angaben von ihrer Großmutter erhalten hatte. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet und Einfuhrabgaben in Höhe von 3.000 Euro erhoben. Die Höhe der zu erwartenden Strafe steht noch aus. Vor Ort wurde lediglich eine geringe Strafsicherheit von 600 Euro einbehalten, da sich die junge Frau noch in Ausbildung befindet.

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell