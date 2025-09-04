Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: 12.000 Zigaretten im Gepäck - Kontrollen im Grenzgebiet

Lindau (ots)

Am vergangenen Sonntag wurde im Zug bei Lindau eine Reisende mit fast 12.000 Zigaretten im Koffer kontrolliert.

Nach Kontrolle durch die Bundespolizei wurde der Fall aufgrund der steuerlichen Umstände an den Zoll in Friedrichshafen übergeben. Die Zigaretten waren teilweise mit polnischen Steuerbanderolen versehen, teilweise aus Duty-Free-Shops.

Der Aussage der 23-jährigen lettischen Staatsangehörigen, die komplette Menge wäre zu ihrem Eigenbedarf bestimmt, konnten die Beamten nicht ganz glauben. Es wurde ein Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Die festgesetzte Tabaksteuer beträgt knapp 2.500 Euro. Da die Frau über kaum Barmittel verfügte, wurde sie schriftlich zur Zahlung aufgefordert.

Nach Abschluss der Maßnahmen setzte die Reisende ihre Fahrt mit einem leeren Koffer in Richtung Frankfurt/Main fort.

