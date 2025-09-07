PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahndungsrücknahme nach 12-jähriger Vermisster

Recklinghausen (ots)

Das 12-jährige vermisste Mädchen aus Recklinghausen ist wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Der Link

https://polizei.nrw/fahndung/179650

wurde gelöscht.

Lichtbilder der Person im Zusammenhang mit der Fahndung bitten wir zu löschen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Leitstelle
Telefon: 02361 / 55 2979
Fax: 02361/ 55 2990
E-Mail: re.lst@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

  • 07.09.2025 – 03:09

    POL-RE: Recklinghausen: Vermisstes 12-jähriges Mädchen - Fahndung mit Foto

    Recklinghausen (ots) - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 12-jährigen Mädchen. Die 12-Jährige wird seit den Freitag Abendstunden vermisst. Die umfangreichen Suchmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Ein Foto der Vermissten und weitere Informationen sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden: ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 14:00

    POL-RE: Marl: Einbruch am Seidelbastweg

    Recklinghausen (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Seidelbastweg bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Heute Vormittag zwischen 09:10 Uhr und 10:10 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Terassentür eines Wohnhauses auf. Sie durchwühlten sämtliche Räume nach Diebesgut und flüchteten anschließend mit Schmuck und Bargeld über die Terassentür. Hinweistelefon der Kripo: 0800/2361 111 Rückfragen ...

    mehr
