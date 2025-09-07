POL-RE: Recklinghausen: Fahndungsrücknahme nach 12-jähriger Vermisster

Recklinghausen (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Seidelbastweg bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Heute Vormittag zwischen 09:10 Uhr und 10:10 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Terassentür eines Wohnhauses auf. Sie durchwühlten sämtliche Räume nach Diebesgut und flüchteten anschließend mit Schmuck und Bargeld über die Terassentür. Hinweistelefon der Kripo: 0800/2361 111 Rückfragen ...

