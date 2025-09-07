Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Fahndungsrücknahme nach 12-jähriger Vermisster
Recklinghausen (ots)
Das 12-jährige vermisste Mädchen aus Recklinghausen ist wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Der Link
https://polizei.nrw/fahndung/179650
wurde gelöscht.
Lichtbilder der Person im Zusammenhang mit der Fahndung bitten wir zu löschen.
