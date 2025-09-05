Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Marl: Einbruch am Seidelbastweg
Recklinghausen (ots)
Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Seidelbastweg bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Heute Vormittag zwischen 09:10 Uhr und 10:10 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Terassentür eines Wohnhauses auf. Sie durchwühlten sämtliche Räume nach Diebesgut und flüchteten anschließend mit Schmuck und Bargeld über die Terassentür.
Hinweistelefon der Kripo: 0800/2361 111
