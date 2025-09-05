POL-RE: Marl: Einbruch am Seidelbastweg

Recklinghausen (ots) - An der Gerhard-Hauptmann-Straße waren heute Morgen mutmaßliche Betrüger unterwegs. Gegen 07:30 klingelte ein "Falscher Wasserwerker" bei einer Seniorin aus Haltern am See. Er erklärte ihr, dass es einen Rohrbruch gegeben habe und er nun ihre Wohnung kontrollieren müsse. Mit dieser Betrugsmasche verschaffte sich der Mann Zutritt in die Wohnung und beauftrage die Seniorin ihm bei den Arbeiten ...

