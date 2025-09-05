Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Betrugsmasche erfolgreich

Recklinghausen (ots)

An der Gerhard-Hauptmann-Straße waren heute Morgen mutmaßliche Betrüger unterwegs. Gegen 07:30 klingelte ein "Falscher Wasserwerker" bei einer Seniorin aus Haltern am See. Er erklärte ihr, dass es einen Rohrbruch gegeben habe und er nun ihre Wohnung kontrollieren müsse. Mit dieser Betrugsmasche verschaffte sich der Mann Zutritt in die Wohnung und beauftrage die Seniorin ihm bei den Arbeiten mitzuhelfen. Währenddessen stahl vermutlich ein zweiter Täter Schmuck und Bargeld aus der Wohnung. Nachdem die angeblichen Handwerker die Wohnung verließen, bemerkte die Frau aus Haltern am See den Betrug und informierte die Polizei.

Der Tatverdächtige, der an der Wohnungstür klingelte, kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca.1,75 -1,80 Meter - stämmig gebaut - Baseballcap - 30-40 Jahre alt

Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Tel.: 0800/2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell