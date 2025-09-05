PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Fotofahndung nach Attacke auf Busfahrer

  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen, die einen Busfahrer beleidigt und geschlagen haben sollen. Der junge Mann und die junge Frau waren zwei Mal innerhalb kurzer Zeit negativ aufgefallen. Jetzt werden die Beiden per Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Fotos und weitere Infos sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/179553

Link zur Ursprungsmeldung zu dem Vorfall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6007741

Wer einen oder sogar beide der Tatverdächtigen erkennt und/oder nähere Angaben zu ihnen machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

