Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Herten: Fotofahndung nach Attacke auf Busfahrer
Recklinghausen (ots)
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen, die einen Busfahrer beleidigt und geschlagen haben sollen. Der junge Mann und die junge Frau waren zwei Mal innerhalb kurzer Zeit negativ aufgefallen. Jetzt werden die Beiden per Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Fotos und weitere Infos sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:
https://polizei.nrw/fahndung/179553
Link zur Ursprungsmeldung zu dem Vorfall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6007741
Wer einen oder sogar beide der Tatverdächtigen erkennt und/oder nähere Angaben zu ihnen machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell