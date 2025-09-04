Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/Marl: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Marl:

Heute Vormittag (08:10 Uhr - 11:00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Jasminweg ein. Nach bisherigen Ermittlungen hebelten die Unbekannten ein Gartentor auf und gelangten so auf das Grundstück. Nachdem sie an einer mit Pilzkopfsicherung ausgestatteten Terassentür scheiterten, hebelten sie ein Küchenfenster mit massiver Gewalt aus der Verankerung. Im Wohnhaus durchwühlten sie sämtliche Räume nach möglicher Beute - vermutlich ohne Erfolg.

Haltern am See:

Unbekannte Täter hebelten zunächst das Gartentor und dann das Wohnzimmerfenster eines Einfamilienhauses an der Straße "Im Wienäckern" auf. Mit Schmuck flüchteten sie über die Terassentür und durch den Garten in unbekannte Richtung. Der Einbruch passierte heute zwischen 10:35 Uhr und 11:15 Uhr.

Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 0800/2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell