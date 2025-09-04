Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Falscher Wasserwerker bestiehlt Seniorin

Recklinghausen (ots)

Eine ältere Frau aus Recklinghausen ist Opfer eines Trickbetrugs geworden. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Mittwochmittag (zwischen 11 und 12 Uhr) unter dem Vorwand, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, Zutritt zu ihrer Wohnung auf der Dortmunder Straße. Die Frau drehte - nach seiner Aufforderung - das Wasser im Badezimmer auf. Während die Seniorin im Bad warten sollte, verließ der Täter angeblich die Wohnung mit der Begründung, er müsse bei den Nachbarn weitermachen. Kurze Zeit später kam der Mann zurück und kündigte einen erneuten Besuch am Nachmittag an. Es erschien allerdings niemand mehr.

Heute (Donnerstag) bemerkte die Seniorin dann, dass ihr Schmuck fehlte. Vermutlich hatte der Betrüger die Frau absichtlich abgelenkt bzw. beschäftigt, um ihre Wohnung nach Wertsachen zu durchsuchen.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: ca. 1,70m groß, schwarze Haare, dunkle Augen, muskulöse Statur, bekleidet mit einem blauen Arbeitsanzug ("Blaumann").

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat am Mittwochmittag im Bereich der Dorstener Straße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu einer Person machen, auf die die Beschreibung zutrifft? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat in Recklinghausen unter der Rufnummer 0800 2361 111 entgegen.

Die Polizei warnt erneut vor dieser und ähnlichen Maschen. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Im Zweifel rufen Sie die Polizei unter 110. Weitere Informationen zum Thema "Betrug zum Nachteil älterer Menschen" finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell