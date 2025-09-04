PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Falscher Wasserwerker bestiehlt Seniorin

Recklinghausen (ots)

Eine ältere Frau aus Recklinghausen ist Opfer eines Trickbetrugs geworden. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Mittwochmittag (zwischen 11 und 12 Uhr) unter dem Vorwand, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, Zutritt zu ihrer Wohnung auf der Dortmunder Straße. Die Frau drehte - nach seiner Aufforderung - das Wasser im Badezimmer auf. Während die Seniorin im Bad warten sollte, verließ der Täter angeblich die Wohnung mit der Begründung, er müsse bei den Nachbarn weitermachen. Kurze Zeit später kam der Mann zurück und kündigte einen erneuten Besuch am Nachmittag an. Es erschien allerdings niemand mehr.

Heute (Donnerstag) bemerkte die Seniorin dann, dass ihr Schmuck fehlte. Vermutlich hatte der Betrüger die Frau absichtlich abgelenkt bzw. beschäftigt, um ihre Wohnung nach Wertsachen zu durchsuchen.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: ca. 1,70m groß, schwarze Haare, dunkle Augen, muskulöse Statur, bekleidet mit einem blauen Arbeitsanzug ("Blaumann").

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat am Mittwochmittag im Bereich der Dorstener Straße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu einer Person machen, auf die die Beschreibung zutrifft? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat in Recklinghausen unter der Rufnummer 0800 2361 111 entgegen.

Die Polizei warnt erneut vor dieser und ähnlichen Maschen. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Im Zweifel rufen Sie die Polizei unter 110. Weitere Informationen zum Thema "Betrug zum Nachteil älterer Menschen" finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 12:44

    POL-RE: Dorsten: Polizei bittet nach Auto-Diebstahl um Hinweise

    Recklinghausen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der vergangenen Nach ein Auto gestohlen. Der graue Toyota Landcruiser (Baujahr 2022) stand im Tatzeitraum (21:00 Uhr -06:00 Uhr) im Stadtteil Holsterhausen am Straßenrand der Friedensstraße. An dem Fahrzeug ist ein Kennzeichen aus Bitburg (BIT) angebracht. Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 0800/2361 111 entgegengenommen. Rückfragen für Medienschaffende ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 12:20

    POL-RE: Bottrop: Mann schwer verletzt - Mordkommission ermittelt Tatverdächtigen

    Recklinghausen (ots) - Nachdem ein 21-Jähriger aus Bottrop schwer verletzt wurde, konnte die Kripo einen 33-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln. Inzwischen sitzt der Mann aus Bottrop in Untersuchungshaft. Eine Streife traf am 20. August auf einen schwerverletzten Mann mit einer Stichverletzung. Eine Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden - mittlerweile ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:42

    POL-RE: Bottrop: Streit unter Jugendlichen - 17-Jähriger verletzt

    Recklinghausen (ots) - Im Bereich Horster Straße/Berliner Platz hat ein Streit unter Jugendlichen am frühen Mittwochabend für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich mehrere Jugendliche aus Bottrop gegen 18.40 Uhr zunächst verbal gestritten, wenig später wurde dann auch geschlagen und getreten. Einer der Beteiligten soll ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren